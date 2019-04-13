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بعد تصديق الرئيس.. 8 حالات لن يجوز التصالح عليها فى مخالفات البناء

السبت، 13 أبريل 2019 02:30 ص
بعد تصديق الرئيس.. 8 حالات لن يجوز التصالح عليها فى مخالفات البناء مخالفات البناء - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
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بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرًا مجلس النواب، نرصد الحالات التى لن يُجرى التصالح عليها.
 
 
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الحالات لآتية:
 
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.
4- تجاوز قيــود الارتفاع.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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