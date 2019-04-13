انطلاق حملة لكشف عن المخدرات بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

بدأت جامعة طنطا اليوم السبت، فى تنفيذ حملة تحليل المخدرات تحت شعار "بدأنا بنفسنا" تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات التى تهدف إلى خلق بيئة صحية، والتوعية بمخاطر المخدرات والأدمان.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بطنطا، أنه قام بمشاركة الدكتور محمود سليم مدير مستشفى الباطنة بأختيار عينة عشوائية من المديرين العموم والموظفين العاملين بالمستشفيات وأعضاء النقابة، بالإضافة إلى بعض أفراد الأمن لعمل تحليل مخدرات مفاجئ للاطمئنان على الموظفين العاملين بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب شوقى مدير مركز الطب النفسى، والدكتورة هبه مراد مدير معمل الهدف الجامعى.