video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع وحديث هام عن تعديلات الدستور

السبت، 13 أبريل 2019 02:43 م
المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع وحديث هام عن تعديلات الدستور المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع
كتب: أحمد علوى ـ تصوير: كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

حل الكاتب والمؤرخ الفرنسى شارل سان برو ضيفاً على مؤسسة "اليوم السابع" فى إطار زيارته التى يجريها للقاهرة، والتى تستمر عدة أيام.

 

وشارك "برو" الذى يترأس معهد الدراسات الجيوسياسية الفرنسى، ويمتلك العديد من الأبحاث والدراسات السياسية الهامة فى ندوة نظمها "اليوم السابع" للحديث عن العديد من الملفات ومن بينها التعديلات الدستورية المرتقبة داخل مصر، ورؤيته لمدى أهميتها بخلاف تقييمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتجربة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

 

ويعد "برو" من المفكرين البارزين فى أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، وفى وقت سابق كتب مقالاً بعنوان "مصر تريد الاستقرار والاستمرار"، كما يعد حالياً كتاباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى وتجربته فى الفترة من 2014، ومن المقرر صدور الكتاب قبل نهاية العام الحالى.

 

وخلال الندوة المقرر نشرها فى عدد بعد غداً الاثنين وصف "برو" الرئيس السيسى بـ"ديجول مصر"، مؤكداً أنه يصنع نهضة حقيقية على غرار الزعيم الفرنسى شارل ديجول، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن التعديلات الدستورية التى يتم إعدادها فى مصر بالغة الأهمية لاستكمال مشروع النهضة الشاملة الذى يدشنه الرئيس المصرى، والذى يحتاج إلى وقت مناسب بطبيعة الحال.

المفكر الفرنسى شارل برو
 
 
المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (1)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (2)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (3)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (4)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (5)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (6)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (7)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (8)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (9)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (10)
 

 

المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة اليوم السابع (11)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قراءة فرنسية فى تعديلات الدستور المصرى.. صحيفة "لو بوان" تستشهد بالولاية الرئاسية الثالثة لـ"روزفلت".. وتؤكد: خطة الحكومة الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها مع توقعات بتخطى النمو 6%.. والتعديلات تمكن المرأة والأقباط

لماذا تحتاج مصر إلى رئيس قوى مثل عبد الفتاح السيسي؟ المؤرخ والكاتب الفرنسى شارل سان برو: القاهرة لا تستطيع الاستغناء عن " نظام قوى" لأنها ليست سويسرا .. الدولة تواجه تحديات خطيرة وتحصين المؤسسة العسكرية ضرورة

شارل سان برو

التعديلات الدستورية

الدستور المصرى

الدستور المصرى 2019

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

شارل ديجول




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة