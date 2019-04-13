المسمارى: عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس تسير وفق المعايير الدولية لمحاربة الإرهاب

بنغازى /أ ش أ/

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن عملية (طوفان الكرامة)، التى تستهدف تحرير العاصمة طرابلس تسير وفق المعايير الدولية فى محاربة الإرهاب والجريمة.

وقال المسمارى - فى مؤتمر صحفى عقده، مساء اليوم السبت، حول آخر تطورات الوضع الميدانى لعملية (طوفان الكرامة) - إن "معركتنا لتحرير طرابلس موجهة ضد تنظيم داعش الإرهابى والقاعدة والإخوان والمليشيات المسلحة التى تسيطر على العاصمة".

ولفت إلى أن المعركة مستمرة حتى تحقيق أهدافها - التى أعلنت منذ البداية - هى تحرير العاصمة من الميليشيا المسلحة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الجيش الوطنى الليبى جاهز لكل ما أطلق عليه "الاحتمالات".

وأشار إلى أن المليشيات المسلحة فى طرابلس تتلقى ضربات قوية من قوات الجيش التى تسابق الزمن من أجل إنقاذ طرابلس من يد الإرهابيين.