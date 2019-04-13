المحكمة العليا اليابانية ترفض استئناف غُصن على قرار احتجازه

طوكيو أ ش أ

رفضت المحكمة العليا اليابانية، اليوم السبت، استئناف محامى رئيس شركة (نيسان) السابق كارلوس غُصن على قرار احتجازه، حيث تحتجزه السلطات بقرار محكمة يابانية عقب إلقاء القبض عليه للمرة الرابعة أوائل الشهر الجارى بعد شهر من إخلاء سبيله بكفالة.

ونقلت صحيفة (مينيتشي) اليابانية عن مصادر يابانية مطلعة - لم تسمها - القول إن فريق دفاع غُصن تقدم بالاستئناف إلى المحكمة اليابانية العليا الأربعاء الماضى بعد أن رفضت محكمة طوكيو الجزئية طعنا على موافقتها باحتجازه 10 أيام فى 5 أبريل الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة طوكيو الجزئية قضت - أمس - بتمديد احتجاز غُصن حتى 22 أبريل الجاري، وهى مدة تقل يومين عن المدة التى طلبها ممثلو الادعاء فى طلبهم للمحكمة.

وكان ممثلو الادعاء اليابانى قد ألقوا القبض على غُصن أوائل الشهر الجارى للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على 5 ملايين دولار، بعد أن أخلى سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار مطلع مارس الماضي.

وينتظر غُصن محاكمته فى اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية، لكنه ينفى ارتكابه أى مخالفة.