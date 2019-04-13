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القبض على صاحب صيدلية بحوزته 114 ألف عبوة دواء مجهولة فى عابدين

السبت، 13 أبريل 2019 12:41 م
القبض على صاحب صيدلية بحوزته 114 ألف عبوة دواء مجهولة فى عابدين تموين،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 114 ألف عبوة دواء مجهولة المصدر داخل صيدلية بعابدين، وتحرر محضر بالواقعة. 

 
و نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين،  لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية قدرها  114187  عبوة وقرص خاصة بعلاج بعض الأمراض ، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية. 
 
كما أكدت التحريات بأن المضبوطات غير مصرح بتداولها بالأسواق) وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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