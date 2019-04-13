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القبض على "شديد" أخطر تاجر مخدرات فى المنوفية وبحوزته 43 قطعة حشيش

السبت، 13 أبريل 2019 10:23 ص
القبض على "شديد" أخطر تاجر مخدرات فى المنوفية وبحوزته 43 قطعة حشيش حشيش - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أخطر تاجر مخدرات بدائرة مركز منوف وشهرتة "شديد" وبحوزتة 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجهم المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد البلاغات إلى قيام محمد مبروك وشهرتة "شديد" بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف .

على الفور قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى ، محمود رمضان، أحمد طلعت ، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبريين السريين، وتم ضبط المتهم ووبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


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