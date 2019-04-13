video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 06:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"العلاج الطبيعى" ينتقد تدريب خريجى تربية رياضية للتعامل مع الإصابات الحركية

السبت، 13 أبريل 2019 06:00 ص
"العلاج الطبيعى" ينتقد تدريب خريجى تربية رياضية للتعامل مع الإصابات الحركية نقابة العلاج الطبيعى - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن هناك بعض الأشخاص يتفننون فى إيذاء المريض المصرى، متعمدين ، من خلال تشجيع وتدريب خريجى التربية الرياضية على التعامل مع الاصابات الحركية التي تعتبر حالة مرضية لا يجوز التعامل معها إلا من خلال المتخصصين، والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من أطباء وأخصائى العلاج الطبيعي.
 
وأضاف شوقي لـ"اليوم السابع" ، أن بعض أطباء الروماتيزم يقومون بتدريب وتشجيع خريجى كليات التربية الرياضية على التعامل مع المرضى المصابين بإصابات رياضية وغيرها، غالبا ما يكون نكاية في العلاج الطبيعي ولكن الضحية هو المريض المصرى، موضحا أن دور خريجي التربية الرياضية هو التعامل مع المصاب بعد مرحلة التعافى الكامل من إصابته أو مرضه بمعرفة الطبيب وأخصائى العلاج الطبيعى ، لتأهيله للعبة التي يمارسها فقط وليس علاجه على الإطلاق .
 
وطالب وكيل نقابة العلاج الطبيعى، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا علي حق وحياة كل مريض أو مصاب، حتي لا يتم ترك الفرصة لأدعياء الطب والعلاج الطبيعى، في التعامل مع المرضي.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مؤتمر نقابة العلاج الطبيعى لمناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة

نقابة العلاج الطبيعى: نقيب الأطباء يرفض تعديلات قانون مزاولة المهنة دون قراءته..فيديو

نقابة العلاج الطبيعى: "الأطباء" رفضت زيادة الغرامات لمنتحلى صفة أخصائى

نقابة العلاج الطبيعى

خريجي العلاج الطبيعى

العلاج الطبيعى




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة