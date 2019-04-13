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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 13 أبريل 2019 01:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 124.2 مليون ورقة بقيمة 706 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 98.9 مليون ورقة، بقيمة 597.8 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 8.5 مليون ورقة بقيمة 516.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 361.8 مليون ورقة بقيمة 337.6 مليون جنيه، ثم قطاع تكنولوجيا بحجم تداول بلغ 56.95 مليون ورقة بقيمة 317.3 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 22.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 133.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 18 مليون ورقة منفذة بقيمة 132.3 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 12.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 112.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 34.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 108.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 85.2 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والإعلام فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 76 ألف ورقة منفذة بقيمة 5.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 914 ألف ورقة بقيمة 5.4 مليون جنيه.
 

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