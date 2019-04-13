وأضافت القيادة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" أن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات الأنبار عثرت خلال عمليات البحث والتفتيش شمال الطريق الدولي السريع، وباسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، على 18 وكرا لعصابات داعش الإرهابي، تم تدميرها، وأوضحت أن العملية أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين يرتدون أحزمة ناسفة والقبض على أثنين آخرين.



كما تم العثور خلال العملية على ست عجلات مختلفة الأنواع وعبوتين ناسفتين.



يذكر أن القوات الأمنية والطيران الحربي يتمكن بين فترة وأخرى من تدمير مواقع وأنفاق تابعة لـ"داعش" في المناطق التي يتواجد فيها، بعد هروب عناصره من المحافظات اليمنية المحررة.