"الصناعة" تطلق خارطة طريق لدعم التصنيع المحلى لتسخين المياه بالطاقة الشمسية

كتب إسلام سعيد

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، خارطة طريق لدعم التصنيع المحلى لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون الوثيق بين مع ممثلى القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بتنفيذ تحالف استشارى دولى مصرى سويسرى من خلال مشروع "استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية “والذى يهدف الى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها فى عمليات التسخين فى الصناعة الذى يتم تنفيذه بين اليونيدو و مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع الى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فقد اعتمدت منهجية إعداد خارطة الطريق على تحليل دقيق للأسواق المحلية و العالمية و دراسات عميقة لسلسة القيمة و القدرات التنافسية للصناعة المصرية مع انتقاء أفضل فرص الإستثمار المتاحة للمصنعين و الجهات الممولة.

وفى هذا الإطار عقدت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو ورشة عمل حول هذا المشروع حضرها (٨٥ شخص ممثلين لـ٤٤ جهة) حيث تم التوافق على أهداف و برامج خارطة الطريق و التى تم عرضها و تشمل٢١ برنامجاً ، و تعمل تلك البرامج على زيادة الطلب على نظم التسخين الشمسى و زيادة تنافسية المصنع المصرى و رفع جودة الخدمات و المنتجات المقدمة للمستهلك بشكل عام من خلال ضبط أفضل للأسواق

وقد شارك فى الورشة الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة والسيدة جيوفانا تشيلى ممثل اليونيدو بمصر والدكتور عمرو طه مدير مركز تحديث الصناعة و السيد مارك دريك مدير المشروع من اليونيدو و أدار الجلسة المهندس محمد عليوة المنسق الوطنى للمشروع .

واختتمت الورشة بكلمة للمهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة و الصناعة أكد فيها على أهمية المشروع و توافقه مع توجه الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما ركز على الإهتمام و التوسع فى دعم هذا القطاع من خلال تطوير التعليم الفنى و التركيز على التصدير وبالأخص للأسواق الإفريقية و تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين من دعم فنى و تمويلى.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال تعاون وثيق بين اليونيدو و مركز تحديث الصناعة والذى يقوم بتنفيذ البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى ، كما سيشارك فى تنفيذ خارطة الطريق ممثلى القطاع الخاص و العديد من الجهات الحكومية و البنكية و مؤسسات التعاون الدولية، مؤكداً أن خارطة الطريق تعد خطوة هامة نحو التركيز على التصنيع المحلى لأنظمة الطاقة المتجددة فى مصر.

وفى هذا الإطار أوضحت حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، بأن هذا المشروع سيعمل على تقليل استيراد مكونات السخانات الشمسية لأغراض التسخين، و بناء قدرات الكوادر الفنية المصرية فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية مما سيعمل على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التنافسية فى مجال تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى السخانات الشمسة.