الشرطة تحرر طالبا تم اختطافه لطلب فدية مليون دولار و3 تماثيل أثرية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز، من تحرير طالب يقيم بدائرة القسم، تم اختطافه واحتجازه بدائرة المركز مقابل فدية قدرها مليون دولار و3 تماثيل فرعونية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتلقى قسم شرطة طهطا بلاغا من "محمود م م ع" 50 سنة ويقيم بندر طهطا دائرة القسم بغياب نجل شقيقه "محمود ع م م" 18 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى.

وفى وقت لاحق تلقى والد المتغيب "على م م ع" 62 سنة بالمعاش اتصالا هاتفيا من مجهول عبر تليفون المتغيب يفيد بتواجد نجله طرفه وطلب منه مبلغ مالى قدره "مليون دولار" و "3" عرائس تماثيل أثرية نظير إطلاق سراحه.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى السافر على الحريات والنفس، فقد وجه اللواء مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائى، بالأشتراك والعميد طارق عيسى رئيس فرع الأمن العام.

وضم فريق البحث ضباط إدارة البحث الجنائى وفرع بحث الشمال برئاسة العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل برئاسة الرائد أحمد صقر، وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة "محمود م ا ه" 24 سنة طالب و"تامر ر س م م" 24 سنة طالب، "فراج ف ف م" و "شهرته أحمد" 24 سنة طالب ويقيمون دائرة مركز جزيرة شندويل مستخدمين فى ذلك السيارة ملك الثانى.

عقب استصدار إذن النيابة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمه فى الواقعة، وتحرير المجنى عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام الأول بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتعرف على المجنى عليه واستدراجه لمدينة سوهاج واحتجازه بمنزل الثانى بمساعدة باقى المتهمين وطلب الفدية المالية المشار إليها، اعتقاداً منه امتلاك أهلية المجنى عليه لقطع أثرية، وذلك لسابق علاقات أسرية بين أهلية المجنى عليه والمتهم الأول، تم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.