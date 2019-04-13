video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 07:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: القبض على إرهابيين وبحوزتهم قنابل وأسلحة فى البصرة

السبت، 13 أبريل 2019 06:00 ص
الشرطة العراقية: القبض على إرهابيين وبحوزتهم قنابل وأسلحة فى البصرة عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة العراقية، الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين وضبط أسلحة ومعدات فى مناطق نهر العز بالبصرة.

وذكرت مديرية شرطة البصرة فى بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أنه بعد ورود معلومات من غرفة عمليات قوة الصدمة من أحد المصادر بوجود أشخاص مطلوبين للقضاء فى شمال محافظة البصرة منطقة نهر، تم مداهمة الأهداف والقبض عليهما.

وأضافت ، أنه تم ضبط رشاش (BKC) وبندقية كلاشنكوف و660 طلقة نارية لبندقية (GC) بالإضافة إلى قنبلة هاون و9 مخازن لبنادق(GC)، وقطعتين واقى من الرصاص، وتم تسليم المتهمين والسلاح إلى مركز شرطة الهوير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يستأنف تصدير النفط من الجنوب بعد توقف

شاهد.. الفيضانات والسيول تغرق قرى بالكامل فى البصرة جنوب العراق

الشرطة العراقية

العراق

أخبار العراق

القبض على إرهابيين

قنابل

أسلحة

البصرة




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة