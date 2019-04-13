ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، عن الشرطة البريطانية قولها إنه يشتبه في قيام المعتقلين الأربعة بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق معهم في أحد مراكز الشرطة بمقاطعة بيدفوردشير، الواقعة شمال شرق العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين الأربعة وصلوا على متن رحلة دولية إلى مطار "لوتون" في مقاطعة بيدفوردشير يوم الأربعاء الماضي.