الشرطة الأمريكية تضبط سائق بأوبر قام بتوصيل مواطن للمطار وسرق منزله

كتبت ــ إنجى مجدى

ألقت شرطة سان ماتيو، فى كاليفورنيا، القبض على سائق بشركة أوبر، الذى عاد لمحاولة اقتحام منزل راكب بعد أن قام بتوصيله إلى المطار، غير أن المنزل كان مستأجرا من موقع "إير بى إن بى"

الحادث الذى وقع فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأسبوع الماضى، تم التعرف فيه عبر كاميرات المراقبة إذ أظهرت لقطات من كاميرا جرس الباب أن رجلاً يقترب من الباب الأمامى للمنزل، ثم قام فجأة بالابتعاد حيث قالت الشرطة إنه قام بالفرار عندما سمح صوت الإنذار. غير أن الكاميرا أظهرت أن الرجل حاول اقتحام منزل آخر على بعد عدة مبانى وبالفعل تم نهب المنزل وسرقة بعض المقتنيات.

وقال سكوت، الذى يعيش فى المنزل مع صديقته شانا لشبكة (KGO) التابعة لشبكة سي إن إن: "لقد عبث الرجل بالمنزل بأكمله، وألقى كل شيء. كل قطعة أثاث تحركت.. فتح خزانتي". وأضافت شانا أن الرجل قضى أربع ساعات فى نهب المنزل وشوهد على شريط فيديو وهو يأخذ حقيبة بعد الأخرى من الأشياء الثمينة، بما فى ذلك متقنيات جدتها منذ الهولوكوست.

وبحسب "سى.إن.إن" فإنه تم التعرف على الرجل كسائق لدى اوبر. وتمكنت الشرطة من استخدام المعلومات لاعتقال جاكي جوردون ويلسون، 38 عامًا، فى منزل فى رانشو كوردوفا بالقرب من ساكرامنتو حيث عثر على بعض الممتلكات المسروقة فى المنزل وكان يرتدى نفس الملابس التى شوهد وهو يرتديها فى أشرطة الفيديو.

وتم توجيه اتهامات لويلسون بالسطو من الدرجة الأولى ومحاولة السطو من الدرجة الأولى، ومقاومة الاعتقال. وقال أندرو هاسبون، مدير الاتصالات لدى شركة أوبر، انهم حذفوا السائق من التطبيق لديهم بمجرد علمهم بالأمر، ومستعدون لمساعدة الشرطة فى التحقيق.