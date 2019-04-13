السيطرة على حريق بــ3 منازل بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل مسقوف بالعروق والبوص وأمتد لمنزلين متجاورين بسبب شدة الرياح بناحية قرية السمطا دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بــ 3 منازل دون حدوث خسائر بالأرواح، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا نشوب الحريق بمنزل ملك "عماد ع ح" 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، مسقوف بالعروق الخشبية والبوص وتطايرت النيران لمنزلين مجاورين نتيجة " شدة الرياح " ملك "سميحة ع م" 37 سنة ربة منزل و"رمضان ع م" 39 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمنزل الأول، وأضافوا باحتراق دراجة بخارية " تروسيكل " وبعض الأجهزة الكهربائية والمفروشات، ونفوا الشبهة الجنائية وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.