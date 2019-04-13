السكك الحديدية تعلن زيادة الإيرادات 25% فى الأسبوع الأول من أبريل الجارى

كتب ــ رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة التصدى للركوب بدون تذكرة والتى وجه بها وزير النقل المهندس كامل الوزير، وما استتبع هذه المبادرة من اتخاذ آليات وإجراءات خاصة بإحكام الرقابة على منافذ دخول الركاب بالمحطات وتطبيق زيادة الغرامة على الركاب المخالفين، فقد أدت هذه العوامل والإجراءات المتخذة إلى زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجارى، حيث بلغت 41.7 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة فى بيان اليوم، أن الايرادات فى الفترة المماثلة فى الشهر الماضى من 1 إلى 7 مارس بلغت 33.4 مليون جنيه لتكون الايرادات قد زادت فى الاسبوع الاول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة فى مارس 2019 بمقدر 8.332.438 مليون جنيه وهو ما يمثل زيادة مقدارها 25%.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنها تقوم باستمرار وفقا لتعليمات وزير النقل بزيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وزيادة منافذ صرف التذاكر الامر الذى انعكس على الايرادات المحققة نتيجة لهذه الجهود المبذولة، وذلك فى ظل تنفيذ وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية للعديد من المشروعات الضخمة فى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تتكلف مليارات الجنيهات بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق نقلة نوعية كبيرة فى هذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا، كما أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تلاحظ استجابة عدد كبير من الركاب لهذه المبادرة والحرص على التوجه الى شبابيك التذاكر للحصول عليها.