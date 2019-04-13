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السفير السعودى يشيد بمسرحية الملك لير ليحيى الفخرانى: "حس فنى راقى "

السبت، 13 أبريل 2019 12:19 ص
السفير السعودى يشيد بمسرحية الملك لير ليحيى الفخرانى: "حس فنى راقى " الدكتور أسامة نقلى
كتب هيثم سلامة
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توجه الدكتور أسامة نقلى السفير السعودى فى القاهرة ، بالشكر إلى الفنان القدير يحيى الفخرانى، عقب دعوته لحضور حفل افتتاح مسرحية الملك لير.

وقال الدكتور أسامة نقلى :"أشكر الفنان القدير الأستاذ يحيى الفخرانى على دعوته الكريمة لحضور حفل افتتاح مسرحيته لرائعة الكاتب الإنجليزى الكبير ويليام شكسبير "الملك لير"، الذى يلعب دوره النجم يحيى الفخرانى".

الدكتور أسامة نقلى
الدكتور أسامة نقلى

وأضاف :"ألف شكسبير الملك لير في العام ١٦٠٣م ، وقدمت على المسرح في العام ١٦٠٦م ، وترجمت لاحقاً لأكثر من لغة ، وقد تم تقديم المسرحية لأول مرة قبل ١١ عاماً على المسرح القومى المصري بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، وأعاد الفنان عرض المسرحية مؤخراً".

وأشار قائلاً :"ابدع فى تجسيدها الأستاذ الفخرانى بحسه الفنى الراقى، مع كوكبة من نجوم الفن المصرى، وقد جاء الإخراج والديكور والملابس والموسيقى التصويرية الجميلة لتضفى على العرض المسرحي إبداعاً وتألقاً يجعل من الجمهور يعيش احداث العصر بكل تفاصيله".

 

 


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الدكتور أسامة نقلى

السفير السعودى فى القاهرة

أسامة نقلى

الملك لير

يحيى الفخرانى

الفنان يحيى الفخرانى




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