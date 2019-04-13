الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد إشتية تؤدى اليمين القانونية

رام الله (رويترز )

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية القيادى فى حركة فتح، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة فى الحكومة السابقة بمنصابهم فى الحكومة الحالية فيما شهدت باقى الوزارات أسماء جديدة.

وتأتى حكومة إشتية وهو عضو فى مركزية فتح وخبير اقتصادى خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامى الحمد الله التى تشكلت فى عام 2014 بتوافق بين حركتى فتح وحماس وكان الهدف الرئيسى لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.

ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة فى الحكومة فيما انضمت إليها باقى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فى ظل مقاطعة حركتى حماس والجهاد الإسلامى لها.