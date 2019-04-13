video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش التونسى يضبط عنصر تكفيرى لارتباطه بعناصر إرهابية

السبت، 13 أبريل 2019 03:00 ص
الجيش التونسى يضبط عنصر تكفيرى لارتباطه بعناصر إرهابية عناصر من الجيش التونسى أرشيفية
تونس أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت النيابة العمومية بالمركز القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس، من ضبط عنصر تكفيرى خطير ناشط، بمنطقة "سيدى حسين" بالعاصمة تونس فى عملية نوعية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أنه بعد متابعة فنية وميدانية دقيقة، تم الكشف عن ارتباط هذا العنصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعناصر إرهابية ناشطة ببؤر التوتر وأنه نجح فى التنسيق معها لتصنيع قنبلة للتفجير عن بُعد بهدف استخدامها لاحقا فى تنفيذ عملية إرهابية فى تونس.

وأضاف البيان أنه تم إحالة الشخص المعنى إلى قاضى التحقيق بالمركز القضائى لمكافحة الإرهاب، الذى أمر بإيداعه الحبس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية

الجيش التونسى يقتل إرهابيا بمنطقة "أولاد موسى" غرب البلاد

الجيش التونسى

تونس

أخبار تونس

ضبط عنصر تكفيرى

عناصر إرهابية




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة