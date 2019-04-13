"التعليم" تعلن نتائج مسابقة أفضل مدارس رسمية لغات على مستوى الجمهورية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتائج مسابقة "أفضل مدارس اللغات على مستوى الجمهورية" بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولا"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية خلق القدرة التنافسية بين طلاب المدارس داخل مؤسساتهم التعليمية لتشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة والتواصل المثمر بينهم، وأيضاً تشجيع التنافس الإدارى بين مديرى المدارس والإدارات وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء.



حضر الاحتفال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولا"، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولا"، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.



وقال الدكتور رضا حجازى، فى كلمته، أن التنافس يخلق تماسك داخل كل مجموعة مما يؤدى إلى التحول من النصر الشخصى إلى النصر الجماعى ويوطد العمل بروح الجماعة، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة "التعليم أولا" كمؤسسة مجتمع مدنى يؤكد حرص الوزارة على الشراكة مع جميع المؤسسات والوزارات المختلفة باعتبار أن التعليم قضية وطن، وهو ما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2019 هو عام التعليم، لذا تتكاتف جميع الجهات والوزارة وكافة المؤسسات بالدولة لبناء الإنسان المصرى.



وأضاف حجازى، أن هذا يعد تأكيد على رؤية مصر 2030 بأن تصبح المدارس المصرية مؤسسات تعليمية متكاملة قادرة على تدريب معلميها داخل مدارسهم وعلى رأس عملهم، مشيراً إلى أن المعلمين هم صانعو الفارق فى التغيير للأفضل مائة بالمائة.



وقال الدكتور حسام بدراوى، فى كلمته، إن هناك خمس ركائز نسعى لتحقيقها من خلال رؤية مصر 2030، وهى الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وحوكمة إدارة التعليم من الوزارة إلى المحافظة ثم المدرسة، ودمج الرقمية داخل وجدان نظام التعليم، وبناء الإنسان والقدرة التنافسية ليصبح المتعلم عند تخرجه خالق للوظيفة وقادر على التنافس عالمياً.



واستعرضت الدكتورة سلمى البكرى، رؤية ورسالة مؤسسة "التعليم أولا"، مؤكدة على دعمهم للتعليم الحكومى من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بهذا القطاع وتبنى ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين فى شتى المجالات بالإضافة إلى الربط بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة.



وأشارت إلى أن عدد المتدربين حتى فبراير عام 2019 بلغ 15 ألف متدرب، وعدد المدربين 32 مدرب وعدد المدارس التى تم العمل معها 851 مدرسة، وعدد الطلاب المشاركين فى منح المتفوقين 446 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المشاركين فى منح الموهوبين 25 طالب، وعدد الطلاب المشاركين فى منح التعليم الفنى 51 طالب.

جدير بالذكر أن من أهم المحاور التى تم تقييم المدارس من خلالها هى وجود رؤية ورسالة، ومدى مساعدة الطلاب، وآليات تقييم العملية التعليمية، وإعداد الطلاب لاجتياز الامتحانات بالشهادات العامة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالفصل، وخطط التنمية المهنية للمعلمين والمشاركة الفعالة لمدير المدرسة ووكيل المدرسة بالإدارة، إعداد صف ثانِ وبناء كوادر، عوامل الأمن والسلامة وصيانة المدرسة وخطط الإخلاء والوعى بالانتماء والمواطنة وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى والتطبيق العملى لمشروع التعليم أولاً.





وجاءت نتائج مسابقة اختيار أحسن مدرسة رسمية لغات ومسابقة أحسن فكرة على مستوى الجمهورية كالتالي:

أولاً مسابقة أحسن مدرسة



قطاع الصعيد والقناة :



محافظة أسوان مدرسة الشهيد عمرو عبد الظاهر المتميزة لغات، محافظة الأقصر مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات، محافظة قنا مدرسة قنا الرسمية لغات، محافظة البحر الأحمر مدرسة الغردقة الرسمية لغات، محافظة الوادى الجديد مدرسة موط الرسمية لغات، محافظة سوهاج مدرسة سوهاج الرسمية لغات، محافظة اسيوط مدرسة التحرير الرسمية لغات، محافظة المنيا مدرسة المنيا الرسمية لغات، محافظة بنى سويف مدرسة مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، محافظة الفيوم مدرسة عزة زيدان الرسمية لغات، محافظة القاهرة مدرسة المستقبل الرسمية لغات.



قطاع الدلتا والجيزة والقليوبية :



محافظة الغربية مدرسة ابيار الرسمية لغات، محافظة البحيرة مدرسة ابو صالح الرسمية لغات، محافظة الشرقية مدرسة اللغات الرسمية، محافظة المنوفية مدرسة مصر الحرة الرسمية لغات، محافظة كفر الشيخ مدرسة على عبد الشكور الرسمية لغات، محافظة دمياط مدرسة اللغات الرسمية الجديدة، محافظة الدقهلية مدرسة طلخا الرسمية لغات، محافظة الجيزة مدرسة الصداقة المصرية الصينية الرسمية لغات، محافظة القليوبية مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات.



قطاع القناة الإسكندرية ومطروح:



محافظة بور سعيد مدرسة بور سعيد الرسمية لغات، محافظة الإسماعيلية مدرسة السلام الرسمية لغات، محافظة السويس مدرسة شهداء 25 يناير الرسمية لغات، محافظة جنوب سيناء مدرسة الأمل الرسمية لغات، محافظة شمال سيناء مدرسة 25 يناير الرسمية لغات، محافظة الإسكندرية مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات، محافظة مطروح مدرسة مطروح الرسمية لغات.





وجاءت نتائج مسابقة اختيار أحسن فكرة مصرية:



الأفكار المبتكرة بالمدارس الرسمية المصرية كالتالي:



محافظة كفر الشيخ مدرسة رخا الرسمية لغات



الفكرة تنفيذ معمل صوتيات يدوى



محافظة الإسكندرية مدرسة محمد زهران الرسمية لغات الفكرة فريق الميديا.



محافظة القليوبية مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات الفكرة تفعيل نظام سكايب ما بين المعلمين والطلاب.



محافظة بورسعيد مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات الفكرة استخدام الكاوتشوك فى تجميل المدرسة.



محافظة المنوفية مدرسة مصر الحرة الرسمية لغات الفكرة الاجازة الدوارة



محافظة البحر الأحمر مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات الفكرة تفعيل المدرب الصغير

