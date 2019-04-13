video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التزم التعليمات.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى بالطريق الدائرى

السبت، 13 أبريل 2019 12:00 ص
التزم التعليمات.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى بالطريق الدائرى كاميرات مراقبة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة فى محيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعًا للتجاوزات وتجاهل الإرشادات والزحام، أثناء تطوير منزل البحر الأعظم، حيث تشمل الأعمال المسافة الممتدة بين نزلة البحر الأعظم ومنطقة أثر النبى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وتبدأ تلك الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا، وتشمل الأعمال إزالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى "نيو جيرسى"، على أن يتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مجمع تراخيص المرور

بعد تحذيرات المرور.. تعرف على وصايا تجنب الحوادث بسبب العاصفة الترابية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

اعمال تطوير

توقف المعدات

البحر الاعظم

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة