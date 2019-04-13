"التخطيط" تفتتح الورشة الأولى لتدريب 200 شخص بالوزارات بالتعاون مع الإمارات

كتبت هبة حسام

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة العمل المخصصة للمجموعة الأولى ضمن أربع مجموعات من البرنامج التدريبى "استراتيجية الحكومة فى الاتصال الحكومى"، والذى يستهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات بواقع 50 متدربا لكل مجموعة.

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبى يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى 2018 فى مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء فى الوزارات والجهات، مضيفة أن التدريب يأتى كذلك فى إطار محور بناء وتنمية القدرات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

وقالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن مجالات التعاون بين مصر والإمارات تتركز فى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسى والابتكار والتميز، وبناء وتنمية وتطوير القدرات للقيادات الحكومية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التى تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات الجهاز الإدارى للدولة وصقل خبرات العاملين به فى العديد من المجالات والتى من بينها الابتكار الحكومى وتطوير الخدمات واستشراف المستقبل ومواكبة التوجهات الدولية فى القيادة والإدارة والاتصال الحكومي.

أوضحت غادة لبيب أن البرنامج التدريبى " استراتيجية الحكومة فى الاتصال الحكومي" يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والمتخصصة والتى تتمثل فى الاتصال الحكومى ووضع إطار للتخطيط الاستراتيجى للاتصال الحكومى فى تنسيق وتنظيم مبادرات وموارد الاتصال وتحقيق أقصى قدر من التأثير والفاعلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مكونات التخطيط الاستراتيجى للاتصال الحكومى وتحليل الوضع الراهن من خلال الاطلاع على التوجهات والخطط الاستراتيجية العامة، والتعرف على القضايا والمجالات ذات الأولوية والتى ينبغى التركيز وتكثيف جهود الاتصال فيها.

تابعت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبيى يشتمل كذلك على دراسة إدارة الاتصال الرقمى وما يتعلق بالإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على شبكات التواصل الحكومى والاعلام، واستراتيجية الحكومة حول التعامل مع وسائل الإعلام وتطوير العلاقات مع ممثلى وسائل الإعلام الاقليمية والدولية، وإبراز البرامج والمبادرات الحكومية المتميزة فى الإعلام الدولي، هذا بالإضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الاتصال الداخلى وتفعيل الشبكة الالكترونية الداخلية وضمان تضمينها لجميع المعلومات والبيانات التى تعنى الموظفين أو تساعدهم على اتخاذ القرارات، فضلا عن الاطلاع على كيفية الاتصال الحكومى فى إدارة الأزمات والكوارث.