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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 13 أبريل 2019 02:24 م
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 6.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 476.5 مليون جنيه، أعقبته " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 53.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 206.2 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 337.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 203.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 14.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 172.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 48.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 123.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.2 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 16.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.4 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 22.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.9 مليون جنيه، وفى التاسع "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 103.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 5.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 86.9 مليون جنيه.

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