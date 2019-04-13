وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن مشاركة مملكة البحرين في افتتاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة والتي عقدت اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تعكس التزام البحرين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالتوصل لحل سلمي شامل بما يكفل استتباب الأمن والسلم بالجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 (2015)، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الإيرانية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.