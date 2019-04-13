الاندبندنت: بريطانيا ترحل مئات الأطفال اللاجئين إلى دول تحذر من زيارتها

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى تقرير خاص لها أنه تم ترحيل مئات الأطفال الذين لجئوا إلى المملكة المتحدة، بعد بلوغهم سن 18 عامًا إلى دول تحذر الحكومة من زيارتها.

ويشمل ذلك 141 طفلا تم إرسالهم إلى أفغانستان - حيث يقول الناشطون إن علاقاتهم ببريطانيا تجعلهم هدفا للمتطرفين.

وأظهرت الأرقام التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات أن 30 شخصًا قد أرسلوا إلى العراق ، ستة إلى الصومال وواحد على الأقل إلى السودان ، وهى دول تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها.

تدعي المجموعات التي تعمل مع المهاجرين أن أولئك الذين يتم إرسالهم إلى المناطق التي مزقتها الحرب يتم وضعهم في وضع "البقاء فيه مستحيل".