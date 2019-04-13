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الإعلاميين: لم نتلق أى طلب لحصول مقدمى مقالب شهر رمضان على تصريح مزاولة

السبت، 13 أبريل 2019 12:24 م
الإعلاميين: لم نتلق أى طلب لحصول مقدمى مقالب شهر رمضان على تصريح مزاولة سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد
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قالت سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن النقابة لم تتلق أى طلب حتى الآن من مقدمى برامج المقالب من غير أعضائها والمقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم  للحصول على تصريح مزاولة المهنة لتقديم تلك البرامج.

 

وناشدت سهام صالح، فى تصريحات لها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد للتصدى لتجاوزات برامج المقالب التى تعرض فى شهر رمضان والإلتزام الحيادية التامة فى تقييم هذه البرامج.

 

وشددت سهام صالح وكيل أول نقابة الاعلاميين، على أن النقابة ستتصدى لأى تجاوزات خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضائها حال ارتكابهم اى مخالفات.

 


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