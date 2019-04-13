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الإعدام شنقا لحارس عقار قتل مواطنا لسرقته بالشرقية

السبت، 13 أبريل 2019 11:16 ص
الإعدام شنقا لحارس عقار قتل مواطنا لسرقته بالشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا لحارس عقار، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم الثانى، لقيامهما بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية تحت تهديد السلاح.

صدر القرار، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم  41630 لسنة 2015،جنايات منيا القمح ليوم 30 يوليو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "خالد م رج" لمستشفي منيا القمح جثة هامدة.

أكدت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، قيام " أحمد و ح" 19 سنة حارس عقار مقيم بني قريش، و" عماد ح ع" 22 سنة عاطل، مقيمان دائرة مركز منيا القمح، بإرتكاب الواقعة بأن قاما بإطلاق عيار ناري نحو المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية برفقة شقيقه لسرقته، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهما إلى جنايات الزقازيق.

 

 


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