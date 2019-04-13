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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة

السبت، 13 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 34 
شبين الكوم 13 33 
طنطا 13 32 
دمنهور 14 30 
الإسكندرية 14 28 
بلطيم 13 26 
مطروح 12 27 
السلوم 11 24 
سيوة 18 32 
بورسعيد 16 23 
دمياط 16 22 
الزقازيق 14 33 
الاسماعيلية 13 33 
السويس 14 30 
العريش 12 31 
رفح 13 30 
رأس سدر 16 30 
نخل 06 33 
نويبع 20 32 
طابا 13 30 
كاترين 09 27 
الطور 18 31 
شرم الشيخ 21 30 
الغردقة 18 32 
مرسى علم 22 29 
الفيوم 15 35 
بنى سويف 15 35 
المنيا 12 35 
أسيوط 13 35 
سوهاج 14 35 
قنا 15 35 
الأقصر 15 35 
أسوان 18 36 
أبوسمبل 19 35 
الوادى الجديد 16 34 
الشلاتين 19 30 
أبو رماد 20 30 
حلايب 22 28 
رأس حدربة 18 29 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 22 36 
المدينة 21 32 
الرياض 16 28 
المنامة 22 26 
أبوظبى 22 29 
الدوحة 20 28 
الكويت 18 30 
دمشق 10 26 
بيروت 20 25 
عمان 13 26 
القدس 12 24 
غزة 20 26 
بغداد 14 29 
مسقط 25 29 
صنعاء 09 25 
الخرطوم 23 40 
طرابلس 12 19 
تونس 10 18 
الجزائر 10 17 
الرباط 10 21 
نواكشوط 17 30 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 07 19 
إسطنبول 11 19 
إسلام آباد 19 28 
نيودلهى 26 40 
جاكرتا 25 33 
بكين 08 23 
كوالامبور 24 34 
طوكيو 10 17 
أثينا 10 18 
روما 07 16 
باريس 01- 10 
مدريد 06 17 
برلين 02 07 
لندن 01 08 
مونتريال 04 11 
موسكو 01 08 
نيويورك 12 20 
واشنطن 14 22 
 

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