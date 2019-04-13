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الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت، 13 أبريل 2019 11:29 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 6 درجات، على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.


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