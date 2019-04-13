الأحزاب البريطانية الموالية لأوروبا تحشد لخوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن الأحزاب البريطانية المؤيدة للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الديمقراطيون الأحرار ، والخضر والمجموعة المستقلة، لن تشكل معاهدات أو تحالفات فى انتخابات الاتحاد الأوروبى المقبلة، على أمل استخدام التصويت باعتباره "استفتاءً ناعما" لإظهار زيادة فى الدعم للبقاء داخل التكتل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه إذا لم يقر البرلمان صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فسيطلب من المملكة المتحدة إجراء انتخابات في 23 مايو.

وانتهى حزب الديمقراطيين الليبراليين، الحزب الرئيسى الذي يأمل فى الاستفادة القصوى من السخط المناهض لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، من وضع بيانه النهائى تقريباً، ويخطط لعملية ضخمة من الحملات التى تستهدف الناخبين الذين يريدون البقاء، وأولئك الذين يريدون تغيير موقفهم بعد ما شاهدوه من فوضى "بريكست".

وقال مصدر بالحزب: "نريد استخدام الزخم الذى لن يتوفر لدى الأحزاب الأخرى ، كنقطة انطلاق للانتخابات الأوروبية".. يريد الناخبون فى جميع أنحاء بريطانيا العظمى التصويت لصالح حزب مؤيد للبقاء.. سنمنحهم كل فرصة للتصويت على الديمقراطيين الليبراليين. "

ومن جانبه، زعم النائب شوكا أومونا، أن حزبه الجديد – غيروا المملكة المتحدة- سيكون "الخيار الرئيسي في ورقة الاقتراع" في الدعوة إلى إجراء استفتاء ثانٍ.