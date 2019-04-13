وقال الجنرال مويس مينينجو، رئيس أركان القوات المسلحة البوركينية، للصحفيين في مقر قيادة العملية في فادا نغورما عاصمة المنطقة الشرقية- وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم السبت - "سقط سبعة من رفاق السلاح خلال هذه العملية وأصيب تسعة آخرون بجروح" ، مضيفا أنّ العملية أدت إلى مقتل العديد من المتشددين واعتقال 100 منهم واحتجازهم في سجن شديد الحراسة .



وأشار إلى أنّ قيادة الجيش اتّصلت بنظيراتها في الدول المجاورة (بنين والنيجر وتوجو) وطلبت منها التشدد في ضبط الحدود كي لا يتسلل عبرها الجهاديون، مشيراً إلى أنّ جيوش الدول الثلاث ردّت على هذا الطلب بالإيجاب.



جدير بالذكر أنه في 7 مارس شنّ الجيش في بوركينا فاسو عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في شرق البلاد ، أطلق عليها اسم "أوتابوانو" في المنطقة الشرقية .

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية امتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في ستّ من المناطق الـ 13 في البلاد.