اعتراف المتهمة بقتل رضيعتها للمحكمة: زوجى كان يعايرنى بخلفة البنات

كتب كريم صبحى

"جوزى كان يعايرنى بخلفة البنات، كل يوم ضرب وإهانة عشان يصرف على بنته المريضة بالصفراء، والمستشفى عايزة 900 جنيه فى اليوم وجوزى مش شغال وبيشرب مخدرات فقلت أريحها وأريح نفسى وأقتلها" هكذا اعترفت المتهمة.

هذه الكلمات قالتها "رشا.م" 34 سنة المتهمة بقتل رضيعتها ، لهيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، كاشفة عن أسباب ودوافع ارتكابها الجريمة.

وأوضحت المتهمة فى التحقيقات انها تزوجت من شخص، اكتشفت بعد ذلك انه مسجل خطر ويتعاطى المخدرات ، وعاشت معه أسود أيام حياتها تعرضت للضرب والإهانة منه باستمرار، مشيره الى انها رزقت بالمجنى عليها الرضيعة "زينب" فى عام 2017 وعندما علم زوجها بأنها "بنت" عن طريق عمل أشعة "السونار" انهال عليه بالضرب وعايرها بعدم انجابها ذكور .

وأضافت أنها ولدت ابنتها الرضيعة، وبعد أيام من ولادتها اكتشفت اصابتها بمرض "الصفراء"، فتوجهت بها للمستشفى وتم حجزها فى "الحضانة"، ولكن زوجها رفض الإنفاق على علاجها كونها "بنت" مما دفعها للتفكير فى التخلص من طفلتها الرضيعة.

وكشفت المتهمة أنها حاولت قتل المجنى عليها أثناء حملها، عن طريق الضرب بقوة على بطنها أو إجراء عملية إجهاض ولكنها فشلت ، مشيرة الى أنها سبق وتوفى لها طفل رضيع بنفس المستشفى، وكان عمره 34 يوما بسبب عيب خلقى مما تسبب لها فى حالة نفسية سيئة لمعايرة زوجها المستمر لها بإنفاقه أموالا على أطفاله، وإصابتهم بأمراض ، عقب ولادتهم ولم يرحمها، أو يخفف عنها آلامها مما جعلها تعقد النية على التخلص من رضيعتها .

وأشارت المتهمة الى انها فكرت فى التخلص من طفلتها، بوضعها فى كيس بلاستيك وإلقائها أمام مسجد فى منطقة الجمالية، حتى يتكفل بها أهل الخير بدفنها ولكن ازدحام الشارع وتواجد الشرطة حال دون ذلك، وفكرت بإلقائها فى النيل لكن ازدحام كورنيش قصر النيل أفشل مخططها.

وقالت المتهمة أنها قررت التوجه بطفلتها الرضيعة الى منطقة حدائق القبة، ودخلت الى مدخل عقار فى المنطقة، وتخلصت من المجنى عليها بكتم أنفاسها بـ"كوفرته"، حتى تأكدت من وفاتها ثم وضعتها فى كيس بلاستيك وألقت بجثتها فى صندوق قمامة وهربت ثم ادعت تعرضها لخطف رضيعتها .

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمة لشهر مايو المقبل .

تعود احداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة ، بلاغا من ربة منزل وزوجها " مسجل جنائي" أنه حال تواجد زوجته وبصحبتها نجلتها الرضيعة تبلغ من العمر "20 يومًا " أمام عيادة طبيب ،طلبت من سيدة تستقل مركبة "توك توك" استبدال ورقة مالية فئة الـ100 جنيه بفئات أقل إلا أنها فوجئت بقيام الأخيرة برش مادة مخدرة تجاهها فأفقدتها الوعي وعقب إفاقتها اكتشفت تواجدها بمنطقة سراي القبة ، وإختفاء نجلتها، وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى قدره 300 جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشة المبلغة، ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بقتلها ابنتها لوجود خلافات دائمة بينها وزوجها، لعدم إنجابها الذكور وسوء معاملته لها.