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اعترافات عاطل المنيب: تخصصت فى تجارة الحشيش وسقطت بـ"فرشين"

السبت، 13 أبريل 2019 06:00 ص
اعترافات عاطل المنيب: تخصصت فى تجارة الحشيش وسقطت بـ"فرشين" مواد مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، أنه تخصص فى ترويج مخدر الحشيش على عملائه بمنطقة المنيب والمناطق المحيطة بها.

 

وأضاف المتهم "علاء"، أنه خلال ترويجه المخدر ألقى رجال المباحث القبض عليه وبحوزته فرشين من مخدر الحشيش، وأرشد عن أحد العاطلين يحصل منه على المخدر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

 

واستنادًا لاعترافات المتهم وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وردت معلومات للرائد هشام فتحى معاون مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد تورط عاطل يدعى " علاء " بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته فرشين من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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