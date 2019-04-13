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اطلاق اسم "الشهداء" على مدرسة بالشرقية تكريما لشهيدين من ذات القرية

السبت، 13 أبريل 2019 01:10 م
اطلاق اسم "الشهداء" على مدرسة بالشرقية تكريما لشهيدين من ذات القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الشهداء على مدرسة السلطان خضر للتعليم الأساسى بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، تخليدا وتكريما لشهداء القرية الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الذكية وبدمائهم الطاهرة للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

كانت أسرتا الشهيدين، الشهيد محمد خالد محمد متولى، والشهيد محمد عبد العزيز محمد على قد تقدمتا بطلبين لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة، لإطلاق إسم الشهيدين على مدرسة السلطان خضر للتعليم الأساسى بقرية حانوت، حيث تم مخاطبه رئاسة كفر صقر بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلبى الاسرتين، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة أصدر المحافظ قرار بالموافقة على الطلب المقدم.

وأكد أن إطلاق إسم الشهداء على المدرسة يأتى تخليدا لذكراهم الطاهرة وتقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، مؤكدا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء عرفانا بالجميل لما قدمه أبنائهم.

 

 

 

 


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