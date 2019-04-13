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السبت، 13 أبريل 2019 07:06 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 118 شخصا

السبت، 13 أبريل 2019 05:41 م
ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 118 شخصا حادث عبارة الموصل ارشيفية
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أعلن مدير عام مديرية الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق عبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 118 شخصا.
وقال بوهان ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن هذا يأتي بعد انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة على ضفاف نهر دجلة بمنطقة يارمجة الواقعة في مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد، مشيرا إلى أن البحث مازال جاريا عن باقي المفقودين في الحادث.
يأتي هذا بعد يومين من إعلان مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى عن انتشال جثة صبي من ضحايا العبارة الغارقة في الموصل.
 
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت أن التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب عبارة الموصل، التي وقعت يوم /الخميس/ 21 مارس الماضي، تشير إلى أنها ناجمة عن "أسباب فنية".
وصوت مجلس النواب العراقي - إثر حادث العبارة، التي كانت تقل قرابة 200 شخص - على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.

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