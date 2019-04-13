video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 06:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد البنوك: المصارف المصرية تتجه للتوسع فى "التمويل الأخضر"

السبت، 13 أبريل 2019 06:00 ص
اتحاد البنوك: المصارف المصرية تتجه للتوسع فى "التمويل الأخضر" مدير عام اتحاد بنوك مصر مع الزميل أحمد يعقوب فى واشنطن
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال شريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المصرية تتجه للتوسع فى مجال "التمويل الأخضر" خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط تنامى هذا النشاط فى منطقة الشرق الأوسط، والاهتمام المتزايد به عالميًا، ودعم مفهوم الاهتمام بالقضايا البيئية.
 
وأضاف مدير عام اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن اتحاد بنوك مصر يشارك فى مؤتمر دولى فى مقر مؤسسة التمويل الدولية، فى واشنطن، حول "التمويل الأخضر" وذلك بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، موضحًا أن مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية يشارك به ممثلو 40 دولة، وتطرق المؤتمر إلى "السندات الخضراء" والأدوات المالية التى توجه إلى تمويل التنمية المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة.
 
وأشاد مدير عام اتحاد بنوك مصر، بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالأطر القانونية والقواعد والضوابط الخاصة بإصدار السندات الخضراء، بما يساعد فى دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المبانى الصديقة للبيئة، متوقعًا نموًا كبيرًا لتلك التمويلات خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية.
 
ولفت مدير عام اتحاد بنوك مصر، إلى أن مفهوم "التمويل الأخضر" يعنى القروض والتمويلات والاستثمارات التى توجه إلى مشروعات وأنشطة صديقة للبيئة، ودعم التخفيف من آثار التغير المناخى، والتنمية المستدامة وتشجيع المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بما يدعم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للدول التى تنتهج تلك الآليات التمويلية الجديدة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفى أثبت صلابة أمام الصدمات والأزمات..صور

اختيار طارق فايد لعضوية مجلس إدارة "اتحاد بنوك مصر"

أخبار الاقتصاد

التمويل الأخضر

البنوك المصرية

مؤسسة التمويل الدولية

اليوم السابع بلس

اتحاد بنوك مصر




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة