إغلاق أجزاء من البيت الأبيض بعد إضرام رجل النار فى نفسه

واشنطن أ ش أ

أعلن جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، إغلاق أجزاء من البيت الأبيض، وذلك عقب قيام رجل يستخدم دراجة كهربائية بإضرام النار فى نفسه عند السياج الشمالى للبيت الأبيض.

وأوضح الجهاز ـ فى بيان على موقع تويتر حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ أن ضباط أمن الرئاسة تعاملوا مع الحادث وقاموا بإخماد النيران وقدموا لهذا الشخص الإسعافات الأولية، موضحا أنه تم إغلاق شارع بنسلفانيا المقابل للبيت الأبيض أمام المارة، وأضاف جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة أنه لا يوجد أى خطر يهدد الرئيس دونالد ترامب.