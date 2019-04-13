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إصابة 18شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتاكسى بقنا

السبت، 13 أبريل 2019 01:54 م
إصابة 18شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتاكسى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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وقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع تاكسى على طريق مصر أسوان الصحراوى أمام مزلقان قرية الجزيريةالتابعة لمركز قنا، وأسفر عن إصابة 18شخصا وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

 

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتاكسى وأسفر عن إصابة كلا من حسناء زغلول أحمد، 20 عاما، وأحمد عطاالله محمد، 35 عاما، وأمل إبراهيم محمد، 17 عاما، وحنان عبداللطيف أحمد، 50 عاما، وسماء أحمد حسن، 65 عاما، وأسامة إبراهيم محمد، 22 عاما، وأحمد محمد عبدالعال، 50 عاما، علاء فهيم بهيج، 29 عاما، وخالد جلال صدقى، 56 عاما، ومحمد حسن جاد، 50 عاما، وعبدالرحمن عبدالحميد مصطفى، 6 سنوات، وكريمة عبدالحميد مصطفى 47 عاما، وجاد المولى محمد جاد، 23 عاما، ومحمود عبدالراضى إبرهيم، 55 عاما، ومبارك عباس محمد, 52 عاما، وشحاتة أحمد جبريل، 57 عاما، ونعيمة عبدالرحمن يوسف، 22 عاما، وعبير عبدالمجيد مصطفى، 18 عاما.

 

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة.


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