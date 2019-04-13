إحباط تهريب 94 عملة معدنية أثرية و55 كيلو حشيش

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع أمن المنافذ فى ضبط (178) قضية عبارة عن تهريب "ملابس جاهزة – أجهزة لاسلكية – أقمشة أجنبية الصنع - مستلزمات طبية – لعب أطفال – أدوية بيطرية – عقاقير طبية بشرية – عطور – معدات مطاعم –أجهزة كهربائية – قطع غيار دراجات – أثاث - مُكملات غذائية – أحبار طباعة – ماكينات – كماليات سيارات – أدوات منزلية – هواتف محمولة - قطع غيار سيارات " بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 41,712,750 – واحد وأربعون مليون وسبعمائة وإثنى عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً) فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وأثمرت جهود ضباط المنافذ عن ضبط (22) قضية عملات أجنبية ومحلية مختلفة بإجمالى المبالغ المضبوطة ("مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى" 11,030,271 إحدى عشر مليوناً وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون جنيهاً مصرياً) فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وأسفرت جهود ضباط المنافذ عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (14) ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى، فى مجال ترويج العملات المقلدة ، وضبط (27) قضية ، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 141,576 مائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً ) في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية.

ونجح ضباط المنافذ في ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (94) عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، فضلاً عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت ( 1,522 كيلو جرام من المشغولات الذهبية – 100 جرام من الفضة ) وضبط (37) قضية بمضبوطات (17,170) قرص مخدر – بالإضافة إلى (58,500 كيلو جرام أقراص مطحونة ومجروشة لعقار مخدر، و (55,858 كيلو) حشيش، و5 كيلو هيروين و954 كيلو بانجو، وكيلو أفيون، وكمية من مخدر الماريجونا وزنت ( 43 جرام ) ، وكمية من مخدر الكوكايين المخدر وزنت ( 5 جرام).

وأحبط ضباط المنافذ، خلال شهر، تهريب (23384) لتر سولار مُدعم قدرت قيمة فارق الدعم بمبلغ وقدره (184,665) مائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية والتصنت تم ضبط (8) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط (15) قضية.