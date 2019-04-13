أوقاف الإسكندرية تشارك فى احتفالية عيد اليتيم بمدينة بشائر الخير

الإسكندرية - أسماء على بدر

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، فى الاحتفال بيوم اليتيم بساحة بشاير الخير1 بدعوة المنطقة الشمالية العسكرية، جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الشيخ محمد مختار جمعة، بالتشابك مع مؤسسات الوطن لما يخدم أبناء الوطن.

بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة غرب، والشيخ وسام كاسب مدير إدارة محرم بك و الشيخ محمد شديد رئيس المساجد بإدارة غرب.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، على دور المرأة المصرية فى بناء أبناء الوطن، وأن هذه الأمة تنصر بضعفائها.

وجه الشكر للقوات المسلحة على الجهد الواضح فى رعايتها للضعفاء والمحتاجين، ثم كانت صلاة الجمعة بمسجد بدر بشاير الخير 1 تحت عنوان "ضوابط الأسواق وآدابها".

كما لبت المديرية دعوة الشركة القابضة للمياه للاحتفال بيوم اليتيم وتكريم الأسرة المصرية، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية.

على صعيدٍ آخر وجهت المديرية قافلة كبرى للمناطق النائية بأبيس محرم بك وتم تكليف الإدارة بافتتاح مسجد الرحمن بالحسينية أبيس الأولى، بالإضافة للقوافل الداخلية بإدارات الرمل والعامرية أول وثان.