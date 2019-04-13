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أهلا رمضان.. منافذ "كلنا واحد" تتحدى الغلاء فى المحافظات بسلع مخفضة.. صور

السبت، 13 أبريل 2019 12:53 م
أهلا رمضان.. منافذ "كلنا واحد" تتحدى الغلاء فى المحافظات بسلع مخفضة.. صور معارض كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد، من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد المبادرة، إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد -  أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإستمرار عمليات التوسع فى إفتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال  (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن إفتتاح وتطوير (13) منفذاً جديداً بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

اقبال من السيدات على منافذ كلنا واحد
اقبال من السيدات على منافذ كلنا واحد

 

شوادر كلنا واحد تتحدى الغلاء
شوادر كلنا واحد تتحدى الغلاء

 

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد

 

شوادر
شوادر

 

 


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فيديو.. إقبال من السيدات على منافذ "كلنا واحد" لمحاربة الغلاء

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