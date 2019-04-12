video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:00 ص
10 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
وائل ربيعى
إضافة تعليق

تقدم 10 أساتذة لأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ للتنافس على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ خلفا للدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة الحالى الذى تنتهى فترة رئاسته للجامعة قريبا، ومن المقرر أن تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية المقابلات مع المرشحين يوم 24 أبريل الجارى. 

وتقدم للمنافسة على رئاسة جامعة كفر الشيخ كل من الدكتور رمضان الدومانى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فوزى الفطاطرى رئيس قسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة، والدكتور أحمد خضر الأستاذ بكلية العلوم والدكتور منتصر دويدار وكلية كلية الهندسة والدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب بالجامعة.

كما تقدم للمنصب الدكتور السيد النشار الأستاذ بكلية التربية النوعية بالجامعة والدكتور محمود نعمة الله القائم بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور جمال أحمد الصياد رئيس قسم الجراحة والتخدير والآشعة بكلية الطب البيطرى، والدكتور علاء محمد سالم رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة.  

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعديلات الدستورية ضرورة حتمية أم رفاهية" ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ

صور.. وفد طلابى فى زيارة تعريفية بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

منصب رئيس جامعة كفر الشيخ

المجلس الاعلى للجامعات

ماجد القمرى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة