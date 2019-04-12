وكالة الفضاء الروسية: بعض دول "الناتو" مهتمة بشراء محركات الصواريخ الروسية

موسكو )أ ش أ(

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، أن بعض دول حلف "الناتو" أعربت عن اهتمامها بالحصول على المحركات الروسية للصواريخ الفضائية، دون أن يحدد هذه الدول.

وقال روجوزين - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "ثمة دول، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي، ترغب في شراء محركات الصواريخ في روسيا"، مضيفا "نحن نؤيد التعاون الدولي الكامل في مجال الفضاء، وهذا هو أهم عنصر في الدبلوماسية"، موضحا أن هذا الأمر مؤشر جيد في ظل العقوبات والضغوط.

وكان مدير وكالة الفضاء الروسية أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل شراء محركات الصواريخ روسية الصنع خلال فترة تتجاوز السنوات الثلاث المقبلة، لأنها تناسبها.

يُذكر أن واشنطن تشتري من موسكو نوعين من محركات الصواريخ، هما "أر دي - 180" لاستخدامها في الصواريخ الناقلة من نوع "أطلس -5"، و"أر دي- 181" لاستخدامها في صواريخ من نوع "أنتاريس".