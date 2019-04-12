video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الفضاء الروسية: بعض دول "الناتو" مهتمة بشراء محركات الصواريخ الروسية

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:03 م
وكالة الفضاء الروسية: بعض دول "الناتو" مهتمة بشراء محركات الصواريخ الروسية حلف الناتو
موسكو )أ ش أ(
إضافة تعليق

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، أن بعض دول حلف "الناتو" أعربت عن اهتمامها بالحصول على المحركات الروسية للصواريخ الفضائية، دون أن يحدد هذه الدول.

وقال روجوزين - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "ثمة دول، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي، ترغب في شراء محركات الصواريخ في روسيا"، مضيفا "نحن نؤيد التعاون الدولي الكامل في مجال الفضاء، وهذا هو أهم عنصر في الدبلوماسية"، موضحا أن هذا الأمر مؤشر جيد في ظل العقوبات والضغوط.

وكان مدير وكالة الفضاء الروسية أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل شراء محركات الصواريخ روسية الصنع خلال فترة تتجاوز السنوات الثلاث المقبلة، لأنها تناسبها.

يُذكر أن واشنطن تشتري من موسكو نوعين من محركات الصواريخ، هما "أر دي - 180" لاستخدامها في الصواريخ الناقلة من نوع "أطلس -5"، و"أر دي- 181" لاستخدامها في صواريخ من نوع "أنتاريس".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الناتو": لن نتدخل عسكريا لوقف عملية الجيش الليبى لتحرير العاصمة طرابلس

روسيا

وكالة الفضاء الروسية

موسكو

اخبار روسيا




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة