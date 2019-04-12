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وزير التنمية المحلية يوجه بترشيح خريجى "قادة المستقبل" للمناصب القيادية

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:36 ص
وزير التنمية المحلية يوجه بترشيح خريجى "قادة المستقبل" للمناصب القيادية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال جولته بمركز سقارة
كتب على عبد الرحمن
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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة عقد اجتماع مع خريجى دورات قادة المستقبل، بمركز سقارة للتنمية المحلية، هذا العام وخريجى الأعوام السابقة من العاملين بالمحليات وأيضاً الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من المنح التى وفرتها الوزارة للعاملين بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم ومشروعات التطوير التى اقترحوها من خلال مشروعات تخرجهم، لاختيار أفضل المؤهلين منهم فى المناصب القيادية فى المحافظات وفق امكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية وما اكتسبوه من مهارات وخبرات فى تلك الدورات وتقديم الدعم المناسب لهم.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الوزارة لبناء وتأهيل صف ثانى فى المحليات والاستفادة من الحاصلين على دورات قادة المستقبل التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاهتمام بالقيادات الشابة فى المحليات ودعمهم وتطوير مهاراتهم والارتقاء بها يأتى فى ضوء دعم القيادة السياسية للشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة وإستراتيجية لبناء الانسان المصرى بأسلوب علمى وتطوير الإدارة المحلية وتحقيق توجيهات الدولة وتنفيذ استراتيجية 2030 لدعم وتمكين الشباب فى تقليد مناصب قيادية فى محافظاتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل عملى ممنهج.


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