وزير التموين: افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة العاشر الأسبوع المقبل

كتبت - منال العيسوى

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجرى خلال الأسبوع المقبل افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة العاشر من رمضان لبيع وتوفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الجماهيرى الخاص بالتعديلات الدستورية، أنه بذلك يكون داخل مدينة العاشر من رمضان معرضان للسلع الأول بمدخل للمنطقة الصناعية الثالثة، والثانى داخل المدينة بميدان صيدناوى.

وفى سياق متصل، قام جهاز مدينة العاشر وجمعية للمستثمرين ومجلس أمناء المدينة ببدء نصب الشادر الخاص بالمعرض، تمهيدًا لتوفير السلع بالتنسيق مع إدارة تموين العاشر.

وأكد أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد حصل على موافقة وزير التموين بتنفيذ وإقامة معرض أهلاً رمضان داخل الكتلة السكنية بالمدينة لخدمة أهالى المدينة وأسر العمال .

يذكر أن وزارة التموين قامت بالتنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى"، بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.