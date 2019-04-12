وزير التجارة: مصر تستضيف أول منتدى لدول الاتحاد من أجل المتوسط يونيو المقبل

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال شهر يونيو المقبل منتدى الأعمال الأول لدول الاتحاد من أجل المتوسط، والذى يستهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين دول الاتحاد، وبمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة والمسئولين والمعنيين بالتجارة بدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 43 دولة

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد منظمة الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة السفير رشيد معنينو الأمين العام المساعد، حيث تناول اللقاء بحث الترتيبات النهائية لعقد هذا المنتدى، والذى تم الاتفاق على تنظيمه خلال لقاء الوزير بالسفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط خلال شهر سبتمبر الماضى، كما يعد المنتدى أحد أهم نتائج اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل خلال شهر مارس من العام الماضى.

وقال الوزير، إن استضافة مصر لأول منتدى أعمال يعقده الاتحاد من أجل المتوسط منذ انشائه فى عام 2008 يعكس قيمة ومكانة مصر كلاعب رئيسى فى تنمية وتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط حيث تحرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من هذا الحدث الدولى الهام فى تفعيل كافة البروتوكولات الموقعة فى إطار منظمة الاتحاد من أجل المتوسط وإدخالها حيز النفاذ بما ينعكس ايجاباً على حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.



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وفى هذا الاطار أكد نصار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار منظومة عمل الاتحاد من أجل المتوسط بهدف تعزيز منظومة التعاون الاقليمى وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال يركز على عدد من الموضوعات التجارية الهامة تأتى على رأسها النفاذ للأسواق والتجارة الإلكترونية.

وقال رشيد مغنينو الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إن اختيار مصر لاستضافة منتدى الاعمال الأول للاتحاد من أجل المتوسط يعكس دورها الاقليمى المحورى ونجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيراً إلى أن مصر تعد إحدى أهم الدول المؤسسة والفاعلة بالاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلى أن المنتدى سيعقد برعاية عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية تشمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZواتحاد الغرف التجارية والصناعية المتوسطية الى جانب وزارة التجارة والصناعة المصرية.



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وأوضح أعضاء وفد الاتحاد من أجل المتوسط، أن المنتدى سيناقش

موضوعات متعلقة بإزالة عوائق النفاذ للأسواق والعوائق التعريفية وغير التعريفية للتجارة إلى جانب موضوعات البنية الأساسية للجودة ومعلومات الأسواق مشيرين إلى أن المنتدى سيتطرق ايضا لموضوعات متعلقة بقواعد المنشأ وتعزيز الروابط بين الأطراف الرئيسية المعنية بالتجارة بدول شمال وجنوب البحر المتوسط.

وأضاف الوفد أن المنتدى سيستعرض امكانيات تعزيز التعاون المتوسطى فى مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق والمبيعات وتوفير الخدمات والسلع إلكترونيا، لافتين إلى أن المنتدى سيسهم فى تبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بالملف الاقتصادى بدول الاتحاد من أجل المتوسط.