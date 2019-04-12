وزير الإسكان يتابع تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى بالصعيد

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى (33 محطة للمعالجة الثنائية – 19 محطة للمعالجة الثلاثية)، بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، بطاقة 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.295 مليار جنيه، لخدمة نحو 8 ملايين نسمة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، ضرورة تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالتوازى مع تنفيذ المحطات، ووضع خطة زمنية لذلك، حتى يستفيد المواطنون بالخدمة فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة.

وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: من المقرر الانتهاء من تنفيذ 33 محطة تباعاً بنهاية شهر يونيو المقبل، والانتهاء من باقى المحطات تباعاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: فى محافظة الفيوم، تم الانتهاء من تنفيذ 8 محطات بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 314 مليون جنيه، لخدمة 556 ألف نسمة، وهى (سنهور البحرية – أبوشنب – العجميين – اطسا – تطون – طامية – الدمشقين – العزب)، وفى محافظة بنى سويف، تم وجارٍ تنفيذ 3 محطات بطاقة 37.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 375 مليون جنيه، لخدمة 132 ألف نسمة، وهى (دشاشة – أبوصير – طنسا "بنى مالو").

وتابع وفى محافظة المنيا، تم وجارٍ تنفيذ 5 محطات بطاقة 117.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 800 مليون جنيه، لخدمة 732 ألف نسمة، وهى (المنيا والغابة الشجرية – العدوة – نزلة البدرمان – البرجاية – دير العذراء)، وفى محافظة أسيوط، تم وجارٍ تنفيذ 8 محطات بطاقة 352 ألف م3/يوم، بتكلفة 3.69 مليار جنيه، لخدمة 2.87 مليون نسمة، وهى (ابنوب والفتح – عرب المدابغ – صدفا والغنايم – أبوتيج – ديروط – البدارى وساحل سليم – منفلوط – القوصية).

وأشار المهندس إيهاب خضر، إلى أنه فى محافظة سوهاج، تم وجارٍ تنفيذ 4 محطات بطاقة 150 ألف م3/يوم، بتكلفة 600 مليون جنيه، لخدمة 1.6 مليون نسمة، وهى (المنشأة وأولاد حمزة – ساقلتة – جهينة – طهطا)، وفى محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 9 محطات بطاقة 163.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 995.5 مليون جنيه، لخدمة 866 ألف نسمة، وهى (الإسكان الاجتماعى بالوقف – المراشدة – قنا – السلامية – نجع حمادى – الحلفايا – قفط – خزام – نقادة)، وفى محافظة الأقصر، تم وجارٍ تنفيذ 6 محطات بطاقة 87 ألف م3/يوم، بتكلفة 398 مليون جنيه، لخدمة 564 ألف نسمة، وهى (الطود الجديدة – العديسات – اسنا – أرمنت – الزينية – البغدادى)، وفى محافظة أسوان، تم وجارٍ تنفيذ 9 محطات بطاقة 187.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.122 مليار جنيه، لخدمة 623 ألف نسمة، وهى (الكاجوج – كيما 1 – كيما 2 – كيما 3 – بلانة – المحاميد – الرديسية – توشكى وأبوسمبل – المويسات).