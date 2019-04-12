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وزير الأوقاف: لأول مرة في تاريخ الوزارة 9 واعظات لمرافقة بعثة الحج

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:53 م
وزير الأوقاف: لأول مرة في تاريخ الوزارة 9 واعظات لمرافقة بعثة الحج وزير الاوقاف يلتقى واعظات الوزارة
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هدفنا من التوسع في انضمام الواعظات المتميزات كمًا وكيفًا للمشاركة في العمل الدعوي ، حتى تعطي الدعوة ثمارها المرجوة على الفرد والمجتمع ، مشيرا إلى أن انضمام مجموعة جديدة من الواعظات المتميزات بواقع اثنتين وعشرين واعظة للعمل الدعوي بالوزارة –  تم اختيارهن من خلال اختبارات متنوعة – يعد إضافة كبيرة لمجال الدعوة ، مؤكداً أن كل الواعظات متميزات علمًا وأداءً وثقافة.
 
 
وأضاف جمعة ، خلال لقاءه  بالواعظات بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم فتح المجال لمشاركة الواعظات في مرافقة بعثة الحج ، من خلال الدفع بـعدد تسع واعظات منهن لمرافقة بعثة الحج ، موضحًا أن من تم ترشيحهن لهذه المهمة ، كما أن المجتمع ينتظر منهن دورًا كبيرًا في العمل الدعوي والتنويري .
 
وأشاد الوزير، بالواعظات ، وبخاصة الواعظات الجديدات الملتحقات بالعمل الدعوي بالوزارة ، متمنيًا لهن دوام التوفيق ، كما حثهن على بذل المزيد من الجهد في مجال الدعوة ، مطالبًا إياهن بضرورة مواصلة الجهد في التحصيل العلمي ، وأن عليهن بذل جهد أكبر لتشكيل الوعي التجديدي ، قائلا : ونؤمل كثيرًا على دوركن في العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة للناس جميعًا.
   
وأكد جمعة ، أنه في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تم توقيع برتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لإقامة 12000 ملتقى فكري في شهر رمضان المبارك ، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق ، والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا ، وذلك في ألف مسجد من المساجد الكبرى ، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية ، يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف ، وواعظ من وعاظ الأزهر ، أو أستاذ من أساتذة الجامعة ، بالإضافة إلى أن الوزارة حرصت على مشاركة عدد من الواعظات في الملتقيات الفكرية والقوافل الدعوية من خلال مضاعفة الجهود في الدروس الرمضانية ، موضحًا أن لدينا خطة رمضانية موسعة في شهر رمضان المبارك ، نركز فيها على قضايا القيم ،  والأخلاق ، والتعامل ، والسلوك الإنساني القويم .
 
وبحث الوزير مع الواعظات، الاستعداد لدروس شهر رمضان المبارك ، ومشاركة الواعظات في الملتقيات الفكرية الرمضانية ، وبعثة الحج ، وكذا مشاركتهن في دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 
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