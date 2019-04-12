video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: الشعب المصرى شامخ كالجبل ووعيه الوطنى يذهل العالم

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:48 م
وزير الأوقاف: الشعب المصرى شامخ كالجبل ووعيه الوطنى يذهل العالم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه أن الشعب المصرى يضرب كل يوم المثل على عمق وعيه وعظيم حضارته، فهو شامخ كالجبل الأشم فى وجه المحن مهما كانت ضراوتها.

وأضاف جمعة، فى بيان اليوم، أن وعى الشعب الوطنى، وإفساده للمؤامرات، ودحره للإرهاب والإرهابيين، وإفشاله مخطط العملاء و الخونة من كتائب وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية ومأجوريها، يذهل العالم كله، ويثبت كل يوم أن الشعب المصرى شعب متفرد فى حبه لوطنه، عميق فى حضارته، مؤمن بقيادته، ملتف خلفها وخلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية على قلب رجل واحد، شعب صبور عظيم، منحه الله قدرة فائقة على الصمود وتحدى المحّن والصعاب، وتخطى الأزمات.

وقال وزير الأوقاف، إننا فى حاجة دائمة إلى تنمية هذا الوعى، ولا سيما لدى الناشئة والشباب، حتى تظل هذه الروح متوقدة، وتظل مصر أمنة مطمئنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه الله تعالى، حيث يقول سبحانه: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، ويقول نبينا "صلى الله عليه وسلم":"إذا فتح الله عليكم مصر بعدى، فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض" قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنهم فى رباط إلى يوم القيامة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحدث الاوقاف يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات بعد الإحلال والتجديد

وزاره الاوقاف

المؤامرات

الشعب المصرى

الوعى الوطنى




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة