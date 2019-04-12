وزير الأوقاف: الشعب المصرى شامخ كالجبل ووعيه الوطنى يذهل العالم

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه أن الشعب المصرى يضرب كل يوم المثل على عمق وعيه وعظيم حضارته، فهو شامخ كالجبل الأشم فى وجه المحن مهما كانت ضراوتها.

وأضاف جمعة، فى بيان اليوم، أن وعى الشعب الوطنى، وإفساده للمؤامرات، ودحره للإرهاب والإرهابيين، وإفشاله مخطط العملاء و الخونة من كتائب وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية ومأجوريها، يذهل العالم كله، ويثبت كل يوم أن الشعب المصرى شعب متفرد فى حبه لوطنه، عميق فى حضارته، مؤمن بقيادته، ملتف خلفها وخلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية على قلب رجل واحد، شعب صبور عظيم، منحه الله قدرة فائقة على الصمود وتحدى المحّن والصعاب، وتخطى الأزمات.

وقال وزير الأوقاف، إننا فى حاجة دائمة إلى تنمية هذا الوعى، ولا سيما لدى الناشئة والشباب، حتى تظل هذه الروح متوقدة، وتظل مصر أمنة مطمئنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه الله تعالى، حيث يقول سبحانه: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، ويقول نبينا "صلى الله عليه وسلم":"إذا فتح الله عليكم مصر بعدى، فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض" قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنهم فى رباط إلى يوم القيامة".